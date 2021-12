Nel 2022 cambieranno le regole delle classifiche musicali

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La Federazione Industria Musicale Italiana ha comunicato che a partire dalla prima settimana del 2022 verrà aggiornato il metodo applicato per calcolare classifiche e certificazioni. Sono state riviste le norme che regolano il conteggio delle copie vendute agli instore, nei bundle e nei cosiddetti gruppaggi, ovvero i prodotti riferibili a un solo album, che può essere ripubblicato in nuove edizioni. Le regole diventeranno più stringenti e controllate.

Riguardo alle certificazioni, dalla prima settimana del 2022 salgono da 35 mila a 50 mila copie equivalenti per il disco d’oro, e da 70 mila a 100 mila per quello di platino. Non cambiano quelle per gli album: 25 mila per l’oro, 50 mila per il platino. FIMI ha scritto che la scelta è stata fatta per seguire le condizioni del mercato dei singoli, che sono cambiate, visto che il numero delle certificazioni assegnate quest’anno è molto superiore rispetto a quello del 2020».