Måneskin, 2 eventi in Italia a luglio: Olimpico a Roma e San Siro a Milano

I Måneskin hanno annunciato “una bella notizia” che riguarda l’Italia da vicino: “Tenetevi forte!”, ha esclamato la band sui social, “Siamo felicissimi di annunciare due concerti speciali in Italia in arrivo nel 2023!”.

L’anno prossimo, infatti, il gruppo terrà due concerti-evento negli stadi: il 20 luglio 2023 all’Olimpico di Roma e il 24 luglio a San Siro di Milano.

La band ha appena ottenuto ben quattro nomination agli American Music Awards 2022 e due agli MTV Europe Music Awards 2022.

Intanto i Måneskin si stanno preparando al Loud Kids Tour che partirà il 26 ottobre da Città del Messico, è proseguirà in Nord America, per poi tornare in Italia a febbraio, e da lì toccare tutta Europa. La tournée conta a oggi, su 57 date in totale, ben 41 sold out tra cui Londra, Parigi, Los Angeles, entrambe le date di San Francisco ed entrambe quelle di New York.