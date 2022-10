Sam Smith: “Gloria” è il nuovo album ed esce a gennaio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grande gioia per i fan di Sam Smith: è in arrivo il suo nuovo e quarto album in studio, intitolato “Gloria”, ed uscirà il 27 gennaio. L’album è composto da 13 canzoni di cui al momento non si conoscono tutti i titoli, ed è già stato anticipato dal singolo “Unholy” con Kim Petras.

Il cantautore britannico, con un post sui social, ha condiviso con i fan la copertina del suo nuovo progetto, facendo sapere di essere felicissimo di rivelare le prime informazioni dell’album.

Scrive Sam: “Sono commosso ed emozionato all’idea di pubblicare ‘Gloria’ e presentarvi questo lavoro. È stato magico realizzare questo pezzo di musica e pubblicando questo disco vi sto donando una parte del mio cuore e della mia anima. ‘Gloria’ mi ha fatto passare dei momenti bui, ma è stato anche un faro per me nella mia vita. Spero che possa esserlo anche per voi. Grazie per avermi aspettato”.