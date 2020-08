Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“AngelHeaded Hispter: The Songs of Marc Bolan and T. Rex” è il nome dell’album tributo a Marc Bolan, cantante dei T. Rex, morto in un incidente d’auto a 29 anni il 16 settembre 1977.

A 43 anni dalla morte del frontman, la band irlandese ha messo insieme una troupe di cantanti e band come gli U2, Elton John, Nick Cave e Joan Jett per produrre un album di cover in onore del cantante.