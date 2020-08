Morrisey ringrazia i fan per il supporto dopo la morte della madre

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il cantante britannico, che aveva chiesto alla sua fanbase di pregare per la madre in fin di vita, si rivolge ancora una volta ai suoi fan ringraziando per la vicinanza dopo la perdita di Elizabeth Anne Dwyer, spentasi la settimana scorsa.

Il cantante ha pubblicato un messaggio sul sito MorriseyCentral scrivendo: “Il modo in cui i miei amici in tutto il mondo hanno considerato mia madre con cosi grande rispetto e amore Fedele è per me un dono che nessun successo, trionfo o ricchezza potrebbe eguagliare”.