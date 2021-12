Mariah Carey: “All I Want for Christmas is You” infrange un nuovo record

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Mariah Carey è felice: nuovo Natale, nuovo record per la sua hit più famosa, una delle canzoni più amate e ascoltate al mondo, ovvero “All I Want for Christmas Is You”, pubblicata nel 1994. Sono tanti i record che ha infranto negli anni, e l’ultimo è clamoroso: Dal 1994 a oggi, ogni anno il brano è sempre entrato in classifica Billboard, e in questo 2021 per la terza volta ha raggiunto il primo posto. Non era mai accaduto prima che un brano riuscisse a conquistare la vetta per tre volte in tre diverse annate.

Mariah Carey ha festeggiato il nuovo primato della sua hit natalizia con parole piene di gioia, e su Twitter ha voluto ringraziare tutti i suoi superfan, quelli che riescono ogni anno a regalarle nuove emozioni, scrivendo: “Sono davvero grata, perché voi ragazzi non vi siete mai arresi con me, specialmente con questa canzone“.