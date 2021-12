“Una. Nessuna. Centomila” sostiene il centro antiviolenza “CADMI”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Gianna Nannini, Alessandra Amoroso, Elisa, Giorgia ed Emma sostengono il centro antiviolenza “Casa di accoglienza delle donne maltrattate (CADMI)” con il progetto “Una. Nessuna. Centomila”, donando 200mila euro per dare un aiuto concreto e importante a tutte le donne con un vissuto legato alla violenza. CADMI è la prima casa per donne maltrattate, nato in Italia, nel 1986, punto di riferimento per tutte le donne che subiscono violenza.

Intanto, l’ 11 giugno, alla RCF Arena di Reggio Emilia (il Campovolo), si terrà “Una. Nessuna. Centomila. Il concerto”, il più grande evento musicale di sempre contro la violenza di genere che vedrà sul palco le sette artiste, che si alterneranno, ciascuna con la propria band, e ognuna inviterà un collega, uomo, a esibirsi insieme per lanciare un messaggio univoco, che unisca uomini e donne nella battaglia contro la violenza di genere.