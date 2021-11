Mina e Celentano, il nuovo progetto insieme.

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Mina e Celentano, a quasi 25 anni dalla prima collaborazione, tornano a lavorare insieme per “The Complete Recordings”, il nuovo progetto in uscita il 26 novembre su tutte le piattaforme fisiche e digitali. “The Complete Recordings” raccoglie tutti i pezzi nati e interpretati per gli album “Mina Celentano”, doppio disco di diamante in Italia, e “Le migliori”, 5 volte Platino.

Il brano inedito che apre il progetto si intitola “Niente è andato perso”.

La raccolta uscirà in varie versioni fisiche, CD e Vinile, e in tutte è compreso un prestigioso libro fotografico contenente scatti mai visti dei due artisti.