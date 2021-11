MTV EMA 2021, categoria BEST ROCK vinta dai Maneskin

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I Maneskin sono i vincitori della categoria <Best Rock> agli MTV Europe Music Awards svolti a Budapest, in Ungheria: oltre a loro, erano in lizza per il titolo giganti del rock mondiale, tra cui i Foo Fighters, i Coldplay, e gli Imagine Dragons. E’ la prima volta che una band italiana vince un premio in questa categoria, che nel corso delle passate edizioni ha visto premiati, tra gli altri, Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, Green Day e i Coldplay, questi ultimi per quattro volte.

“Questo premio significa molto per noi”, hanno dichiarato i Maneskin sui social, ringraziando gli MTV EMA per la loro partecipazione e in particolare tutti i loro sostenitori.

Nel corso dell’evento il gruppo si è esibito eseguendo il proprio singolo più recente, “Mammamia”.