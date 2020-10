Negramaro: live a sorpresa perché “la musica non si può bloccare”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I Negramaro hanno organizzato un evento in streaming per il lancio del loro nuovo album “Contatto”, in uscita il 13 novembre. Al live, fissato per il giorno prima della pubblicazione del disco, potranno accederete tutti coloro che avevano pre-ordinato e pre-salvato l’album in questi mesi.

L’evento è anche un messaggio contro lo stop al settore dello spettacolo. Infatti, la band ha scritto sui social: “Ovunque voi siate, non importa dove, in tempi come questi. noi vi raggiungeremo perché la musica, come l’oceano, non la puoi bloccare, non la puoi recintare”.