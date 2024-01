L’Orchestra della Fenice in Basilica Palladiana: prima mondiale per una sonata inedita di Vivaldi

Un evento culturale di eccezionale portata suggellerà, sabato 27 gennaio alle 21.30, la mostra “Caravaggio, Van Dyck, Sassolino. Tre capolavori a Vicenza”: l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia si esibirà in Basilica Palladiana a Vicenza, aprendo il suo concerto con la prima esecuzione assoluta (a livello mondiale) nei tempi moderni di una sonata di Antonio Vivaldi che si credeva perduta.

Stamane hanno presentato l’iniziativa il sindaco Giacomo Possamai, l’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin, il sovrintendente della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia Fortunato Ortombina e il direttore d’orchestra Federico Guglielmo. Erano presenti anche Gianfranco Vivian, vice presidente di Agsm Aim, Leonardo Leodari, amministratore della Leodari Pubblicità e Enrico Imbalzano, responsabile commerciale di Aquila Corde Armoniche, che sostengono l’evento insieme al Consorzio Vicenzaè.

“Con questo straordinario concerto – ha detto il sindaco Giacomo Possamai – la Basilica palladiana diventa davvero il centro della vita culturale del Veneto di questo momento. Agli appuntamenti di grande spessore culturale, con i quali stiamo riflettendo sul tema del tempo proposto dai capolavori in mostra, oggi affianchiamo una partecipazione di altissimo livello culturale, che siamo onorati e fieri di offrire alla nostra città”.

“Fare musica in Basilica palladiana – ha aggiunto l’assessore Ilaria Fantin – era un nostro obiettivo. Dopo le significative esperienze di questo ultimo mese, questo concerto resterà nella storia per gli interpreti e per la presenza nel programma di una sonata mai eseguita in epoca moderna. Per condividere questo momento con tutti i cittadini, abbiamo previsto la possibilità di prenotare un biglietto gratuito da domani alle 12 sul sito delle nostre mostre e una diretta televisiva che Tva trasmetterà sul canale 13 del digitale terrestre”.

“Per la Fenice, che si sente il teatro di un territorio ampio – ha aggiunto il sovrintendente Fortunato Ortombina, collegato da remoto – è un grande onore venire a Vicenza, da dove manca da più di 20 anni. Far incontrare attorno al tema del tempo la musica di Vivaldi con l’arte rappresentata da questi tre capolavori e soprattutto dalla Basilica palladiana, espressione dell’identità e della storia di Vicenza, conferisce a questa nostra trasferta un carattere di pellegrinaggio”.

Federico Guglielmo, direttore d’orchestra e solista della serata, sarà accompagnato da una formazione composta da 16 professori d’orchestra del Teatro La Fenice. “In Basilica palladiana – ha detto oggi Guglielmo – suoneremo il Vivaldi notissimo delle Quattro stagioni accanto al Vivaldi poco noto del Concerto in Mi minore e a un Vivaldi totalmente sconosciuto, grazie all’opportunità di eseguire l’ultima sua composizione, autenticata da pochi mesi dopo essere stata scoperta da due musicologi in una biblioteca austriaca dove giaceva anonima”.

Anche il concerto dell’Orchestra del Teatro La Fenice, come tutti gli eventi che stanno accompagnando la mostra “Caravaggio, Van Dyck, Sassolino. Tre capolavori a Vicenza” con approfondimenti sul tema del tempo, sarà ad ingresso libero, esteso, in questo caso, anche ai non residenti e con prenotazione obbligatoria da effettuare da domani venerdì 19 gennaio alle ore 12 al link mostreinbasilica.it/it/eventi.

Chi non riuscirà ad accreditarsi potrà seguire il concerto in televisione, grazie alla diretta assicurata da Tva sul canale 13 del digitale terreste.