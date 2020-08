Neil Young contro Trump: il presidente “ruba le canzoni”

Il cantautore ha fatto causa al presidente americano per aver utilizzato “Rockin’ In the Free World” e “Devil’s Sidewalk” durante alcuni eventi politici pubblici.

Donald Trump è stato accusato di aver “volontariamente ignorato le richieste (di Young) e di aver utilizzato le canzoni nonostante la mancanza di una licenza”.

Il testo della denuncia è apparso su sito ufficiale di Neil Young ma non è ancora chiaro se il cantante abbia già dato l’ok per procedere giuridicamente. Il cantautore chiede «il risarcimento dei danni legali nella misura massima consentita per violazione intenzionale del copyright».

Questa non è la prima volta che Trump è accusato di aver usato musica senza permesso. Anche i Rolling Stones si erano mossi contro il presidente per far rimuovere “You can’t always get what you want” dal raduno di Trump a Tulsa.