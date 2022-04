Paul McCartney apre la sua casa ai musicisti emergenti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il numero 20 di Forthlin Road a Liverpool, la casa in cui crebbe Paul McCartney, verrà aperta ai giovani musicisti locali per sessioni di registrazione e scrittura. L’iniziativa chiamata Forthlin Sessions sarà coordinata da Michael McCartney, fratello minore del bassista dei The Beatles.

“Questa casa, per me, rappresenta la speranza, e spero che sia lo stesso per i giovani artisti che ne varcheranno la soglia”, ha spiegato Michael all’edizione inglese di Sky News: “Ero nell’altra stanza ad apprendere i rudimenti della fotografia, mentre sentivo i suoni della chitarra venire dalla camera di Paul. Là, dove sedevano due dei più grandi autori del mondo, Lennon e McCartney. Ecco perché questa casa è unica”.