Red Hot Chili Peppers: esce il nuovo album

L’evento che tutti aspettavano è arrivato: i Red Hot Chili Peppers sono tornati con il loro nuovo album “Unlimited Love”, disponibile in aprile. Si tratta del dodicesimo lavoro in studio della band, contiene 17 pezzi, e vedrà due ritorni molto importanti: il chitarrista John Frusciante, che mancava dal 2006, e il produttore e collaboratore di lunga data Rick Rubin. Come primo assaggio dell’atteso lavoro discografico è già uscito “Black Summer”, in cui si sentono chiaramente gli echi sonori di Frusciante.

Sul disco la band ha spiegato che per realizzarlo nel miglior modo possibile ci sono voluti interi mesi di lavoro, collaborazione e totale dedizione alla musica.

Potremo vedere i Red Hot Chili Peppers dal vivo in Italia il prossimo 18 giugno, per un’unica data sul palco del Firenze Rocks nell’ambito del tour europeo in supporto all’album.