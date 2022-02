Paul McCartney per la prima volta ospite in un brano in lingua africana

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il prossimo 6 maggio sarà pubblicato il nuovo album di “The Umoza Music Project”, un collettivo internazionale composto da artisti africani con musicisti britannici e statunitensi. Il singolo che dà il titolo all’album è “Home”, a cui Paul McCartney ha contribuito suonando il suo basso Hofner.

L’ex Beatle ha registrato la propria parte durante il lockdown presso il suo studio di casa. E’ la prima volta che partecipa come musicista ospite in una canzone in lingua africana. Il 79enne artista, in una nota pubblicata sul suo sito ufficiale, ha detto:

“Ho sempre amato la musica africana, quindi quando mi è stato chiesto di farlo ho colto al volo l’occasione e ho suonato il mio basso Hofner in questa bella canzone. È stato fantastico collaborare con questi eccellenti musicisti africani”.