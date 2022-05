Pinguini Tattici Nucleari: arriva il nuovo singolo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I Pinguini Tattici Nucleari arrivano in radio con una nuova canzone, intitolata “Giovani Wannabe”: uscirà venerdì 27 maggio. Nel comunicato di presentazione, Riccardo Zanotti spiega: “È scritta sulla strada e pensata per essere cantata in strada, in viaggio. Potrete ascoltarla il 27, che è un numero importante e maledetto per chi fa musica, e guarda caso è anche il numero di anni che ho passato su questo pianeta”.

Il leader del gruppo ha anche fatto sapere che nella canzone cita uno dei suoi idoli, Jimi Hendrix, scomparso proprio a 27 anni dopo una giovinezza selvaggia, veloce e spericolata.

Oltre che in radio, potremo ascoltare il nuovo singolo durante i prossimi concerti dei Pinguini Tattici Nucleari, finalmente dal vivo dopo i numerosi rinvii legati alla pandemia. Il via del “Dove Eravamo Rimasti Tour” è previsto per il 14 giugno da Conegliano Veneto.