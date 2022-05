In ricordo di Franco Battiato, il museo a Milo e il lungomare a Catania

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In occasione del primo anniversario della scomparsa del grande Franco Battiato, fan e artisti, tra i quali Eros Ramazzotti e Alice, stanno ricordando il Maestro. La sua abitazione a Milo, infatti, diventerà una casa museo dedicata alla musica: si chiama Villa Grazia, ed è anche descritta da Battiato nella canzone “Giubbe Rosse”.

Ma non è tutto, anche Catania celebra il Maestro: entro pochi giorni, il Lungomare Ògnina sarà intitolato a Franco Battiato: una breve cerimonia è in programma in piazza Consiglio d’Europa, dove sarà svelata la targa. Seguirà un concerto del Coro Lirico Siciliano, che si esibirà in un repertorio di canti e musiche del cantautore, che continua ad essere un punto di riferimento per molti.