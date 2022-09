Pinguini Tattici Nucleari, dal 23/9 il nuovo singolo Ricordi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo l’enorme successo estivo “Giovani Wannabe”, i Pinguini Tattici Nucleari tornano con un nuovo singolo: “Ricordi”, una delicata storia d’amore e di speranza, di un amore che non cede al buio e alla sofferenza, e si rinnova ogni giorno nei piccoli gesti, nel desiderio di un futuro luminoso e privo di zone d’ombra.

Riccardo Zanotti, leader del gruppo, spiega che <Ricordi> è una canzone a più strati. Talvolta i ricordi sono l’unica cosa a cui ci si può aggrappare per vivere una parvenza di normalità, anche in un rapporto d’amore. Nella canzone una coppia si trova a ripercorrere i propri istanti migliori, insieme ai più difficili e ai più divertenti. A causa di una malattia, lei sta progressivamente perdendo pezzi di sé. I ricordi sono frammentati e sbiaditi, ma tutti tornano in qualche modo vivi nel momento in cui lui glieli rievoca con piccoli, semplici e dolci gesti quotidiani.