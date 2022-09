Michael Bublé, programmati due live a Milano il 4 e 5 febbraio.

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ ufficiale: Michael Bublé ha annunciato due concerti al Mediolanum Forum di Assago di Milano per il 4 e il 5 febbraio del 2023, inseriti nel suo “Higher Tour 2023”.

Con il suo ultimo album, il cantante prosegue una carriera ventennale che lo ha visto scrivere molti successi pop, e soprattutto mantenere viva la fiamma dei grandi classici dell’American Songbook, infondendo loro nuova vita e aggiungendo il suo stile, con la sua potenza vocale e il suo amore per questi brani senza tempo. Michael Bublè riunisce tutta questa musica in straordinari concerti portando il suo pubblico in un viaggio speciale, per regalare loro serate indimenticabili. In ogni concerto, Michael intona serenate al suo pubblico con canzoni d’amore, lo fa ridere, piangere, ballare e incanta le folle nelle arene e negli stadi dei paesi di tutto il mondo. Ha sempre voluto che i suoi spettacoli fossero leggendari e il successo ottenuto è andato anche al di là di ogni previsione.