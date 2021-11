PLACEBO: uscita di un nuovo album e ritorno live in Italia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I Placebo hanno svelato la data d’uscita del nuovo album “Never Let Me Go”: avverrà il 25 marzo del 2022. In una recente intervista, Brian Molko ha raccontato che le registrazioni erano già finite all’inizio del 2020, ma che la pandemia ha costretto la band a rimandare l’uscita. Dopo la pubblicazione del singolo “Beautiful James” dello scorso settembre, è già disponibile un altro estratto dal disco intitolato “Surrounded By Spies”.

I Placebo torneranno in Italia con due concerti live, a Mantova il 29 giugno del 2022, e il 27 ottobre, per un concerto al Mediolanum Forum di Milano. I biglietti saranno disponibili in prevendita da lunedì 15 novembre, mentre la vendita generale inizierà due giorni dopo, mercoledì 17.