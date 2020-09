Prince: esce un nuovo singolo mai pubblicato prima

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La Prince Estate, etichetta che si occupa di tenere in vita l’eredità artistica di Prince, ha pubblicato la canzone “I need a man”, brano inedito mai pubblicato prima che sarà incluso nella ristampa dell’album “Signo o’ the times” in uscita a fine settembre.

La canzone è stata originariamente scritta e registrata nell’agosto del 1981 per il progetto Prince Hookers, gruppo femminile che poi ha preso il nome di Vanity 6, ma non è mai stato incluso nell’album di debutto del terzetto