Britney Spears: esce un brano inedito per il 39esimo compleanno

Per celebrare il 39esimo compleanno di Britney Spears, RCA Records ha pubblicato un brano inedito della cantante scritto durante le registrazioni dell’album “Glory”.

“Swimming in the Stars”, scritto da Matthew Koma, Dan Book e Alex Misoul era stato registrato nel 2016. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e verrà pubblicato in vinile solo per la catena di negozi Urban Outfitters.