Rolling Stones: aperta una mostra fotografica a Milano

In occasione del concerto dei Rolling Stones del 21 giugno, la città di Milano rende omaggio al mitico gruppo londinese con l’inaugurazione di una mostra fotografica all’Union Fade, in via Morgagni 31, visitabile dal 20 di giugno al 21 di luglio.

La mostra è dedicata alla libertà, la freschezza, la seduzione e la creatività dell’abbigliamento di quel giovane pubblico che assistette ad uno dei concerti rock più importanti in assoluto: “Rolling Stones Hyde Park 1969”. Saranno presenti 50 fotografie in bianco e nero inedite di medio formato, tutte rigorosamente stampate in analogico, provenienti dell’Archivio di Giuseppe Ferraina.

Questa è la prima di una serie di mostre dedicate allo stile e alla moda di quegli anni. I giorni e gli orari di visita sono dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 20:00, il lunedì dalle 15:00 alle 20:00.