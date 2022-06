Samuel: esce il nuovo singolo “Occhiali Da Sole”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ uscito “Occhiali Da Sole”, il nuovo singolo di Samuel, che l’artista ha scritto e prodotto personalmente insieme a Dade e Andrea Bonomo. Si tratta di un brano trascinante, con le atmosfere elettroniche che da sempre caratterizzano il suo repertorio, e con un ritmo che lo rende un pezzo tutto da ballare nelle notti d’estate.

Samuel ha però spiegato che la canzone ha un senso molto profondo, essendo la “metafora” del percorso di vita di una persona che affronta gli eventi in base alle scelte che ha fatto. In un mondo dove le cose cambiano in fretta, può succedere di ritrovarsi come su una zattera nel mare, e non saper più qual è la direzione giusta da prendere per raggiungere la terraferma. Dice l’artista: “L’unico modo per affrontare questi momenti è indossare degli occhiali da sole e continuare a fare quello hai sempre fatto”.

Intanto prosegue l’Elettronica Tour, la sua tournée da solista, con date in calendario fino a settembre.