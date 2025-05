Salmo porta la sua musica oltreoceano.

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Alla vigilia dell’uscita del suo nuovo album “Ranch”, Salmo annuncia anche il suo World Tour 2025 che lo vedrà impegnato tra ottobre e dicembre nei palasport italiani per poi scavalcare i confini portando la sua musica nelle principali città europee per terminare il tour oltreoceano, con quattro date in Canada e Stati Uniti. Ad anticipare questo tour in agenda Salmo ha fissato il “Lebonski Park”, spettacolo che andrà in scena il 6 settembre 2025 a Milano Fiera Milano Live.