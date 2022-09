Simple Minds, nuovo singolo “First you jump” e album in arrivo.

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo il grande successo ottenuto con “Vision Thing”, I Simple Minds hanno pubblicato il nuovo singolo “First You Jump”, seconda traccia tratta dal loro diciottesimo album in studio “Direction Of The Heart” che uscirà il 21 ottobre, e che sarà il primo lavoro di nuovi brani inediti dal 2018.

Il video di “First You Jump” è stato girato a luglio durante il soundcheck del concerto dei Simple Minds al Teatro Antico di Taormina, in Sicilia.

Il nuovo album è un’ispirata celebrazione della vita, e . fissa l’essenza dei Simple Minds passati e presenti, una band rinata negli ultimi 10 anni. Lo dimostrano anche le parole di JIm Kerr, che così ha commentato il nuovo lavoro: “Come fare un bel disco ‘Electro-rock’, nei momenti peggiori? Direction Of The Heart è il risultato di quella sfida. Chi avrebbe mai pensato che ci saremmo divertiti così tanto a crearlo?”.