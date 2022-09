Muse: nuovo album, e due concerti in Italia nel luglio del 2023

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I Muse hanno da poco pubblicato il nuovo album “Will Of The People”, che ha debuttato al primo posto della classifica album italiana; sono gli unici artisti internazionali ad aver raggiunto questo risultato in Italia nel 2022, oltre ad Harry Styles. Ora, la band britannica ha annunciato che durante il loro “Will Of The People World Tour” sono state inserite due date nel nostro Paese: il 18 luglio 2023 allo Stadio Olimpico di Roma e il 22 luglio 2023 allo Stadio San Siro di Milano.

Il tour mondiale dei Muse farà tappa anche nel Regno Unito, oltre che in Austria, Olanda, Germania, Francia e Svizzera.

Nelle date del 2023, comprese le due in Italia, ci saranno degli ospiti molto speciali: i Muse saranno affiancati dai “Royal Blood”, che torneranno quindi nel nostro Paese dopo il live dello scorso giugno all’Alcatraz di Milano.