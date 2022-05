Taylor Swift nominata dottoressa honoris causa in Belle Arti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Lei è un’ artista pop tra le più influenti e potenti della sua generazione, e da oggi è anche “dottoressa honoris causa” in “Fine Arts”, Belle Arti. Taylor Swift ha ricevuto il titolo alla New York University, una delle università più famose e prestigiose del mondo, in occasione della cerimonia per la consegna dei diplomi dell’anno accademico 2022, dove era stata invitata a salutare gli studenti. Sul palco dello Yankee Stadium, che ospitava la celebrazione, Taylor Swift ha tenuto un discorso per motivare i nuovi diplomati.

In passato la New York University aveva ospitato un intero corso sul lavoro di cantautrice di Taylor Swift e sulla sua carriera, che in questi anni l’ha vista diventare anche una vera imprenditrice di successo, e manager di sé stessa.