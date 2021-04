Test per la ripresa dei concerti anche in Italia: “Già individuate tre location”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo il concerto in Olanda e due live in Spagna, il presidente di Assomusica Vincenzo Spera fa sapere che anche in Italia si faranno dei test per ripartire con gli spettacoli live.

L’associazione ha già individuato tre location: un teatro, uno spazio all’aperto con 2000 posti e un altro con maggiore capienza per verificare se rispettando le norme e i protocolli artisti e musicisti possono tornare ad esibirsi sui palchi italiani.