Teatro, sagre di paese, ville venete e palazzi storici: ecco gli eventi del weekend

Anche il secondo weekend di luglio è arrivato, e puntualmente inizia la ricerca di proposte per trascorrere in modo divertente e costruttivo i giorni di riposo e svago. La provincia di Vicenza, come al solito, sarà piena di cose da fare e di luoghi da visitare e vivere. Per orientarsi in questo “labirinto” di eventi, arriva in aiuto Radio Eco Vicentino. Gianni Manuel e Martina Polelli, ai microfoni della rubrica “Festa Italiana“, hanno fatto il punto delle iniziative più interessanti in programma da oggi a domenica 13 luglio.

A Vicenza, domani 12 luglio, spazio al teatro con lo spettacolo “Il cane infernale“, di cui saranno “protagonisti” Giuseppe Verdi e Richard Wagner. Sempre nel capoluogo berico, fino a domani, si avrà la possibilità di partecipare agli ultimi eventi nell’ambito della prima settimana della rassegna “Il Festival dei Ferrovieri“.



In quel di Laghi, fino a domenica 13 luglio, l’appuntamento è con la Sagra di San Barnaba. A Malo invece, questa sera, nell’ambito di Amalo Festival 2025, Paola Turci e Gino Castaldo tornano insieme sul palco con “La rivoluzione delle donne“. Un nuovo progetto interamente dedicato alle voci femminili che hanno fatto la storia della scena musicale italiana.

A Schio, domenica 13 luglio, l’escursione “Rock’n Walk“, inserita nel cartellone di eventi della rassegna Fuoribosco, condurrà i partecipanti alla scoperta di ciò che il territorio, la sua storia e la sua geologia possono raccontare. Nella medesima giornata, l’iniziativa “Ville in festa” offrirà l’opportunità di visitare ville e palazzi storici in tutta la provincia di Vicenza.

A Cogollo del Cengio, fino a lunedì 14 luglio, si terrà la Sagra del Prezioso. A Treschè Conca di Roana invece, domenica 13 luglio, i bambini potranno vivere l’avventura “Capre alla riscossaaaaaa!“. Proseguono inoltre, tra oggi e domani 12 luglio, gli appuntamenti organizzati dalle associazioni e dal Comune di Zugliano per il mese di luglio. Domani 12 luglio infine, a Carrè, avrà luogo Carrainbow, passeggiata durante la quale i parteicpanti verranno cosparsi di polvere colorata.

