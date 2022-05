The Kolors: voglia di “Live” accesa da un video

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I The Kolors hanno iniziato il loro “Summer Tour 2022” in questi giorni, dopo aver pubblicato un video “teaser” per annunciarne la partenza, per accendere la voglia di “live” e per far crescere la trepidazione nei fan. I concerti della band arrivano dopo l’uscita del singolo nuovo “Blackout”, che è già un grande successo radiofonico.

I live andranno avanti fino ai primi di settembre. Sul palco, Stash, Alex e Dani porteranno i loro brani di maggior successo, compreso il nuovo “Blackout”, e naturalmente “Cabriolet Panorama”, canzone che in questi giorni compie un anno di vita, e che per la band è molto speciale.