Suzanne Vega: previsti tre live in Italia per l’estate

Lo spettacolo di Suzanne Vega intitolato ‘An Evening with Suzanne Vega’ verrà proposto anche in Italia in tre appuntamenti: il 16 luglio Teatro Capovolto di Trento, il 17 al Castello di San Giusto e, infine, alla Casa della Jazz di Roma il 19 luglio.

Suzanne Vega è una delle principali cantautrici della sua generazione già dai primi anni 80. Il suo album “Solitude Standing” del 1987 include due dei suoi brani di maggior successo: “Luka” e “Tom’s Diner”.

Per sostenere il mondo musicale e la musica live dopo la crisi della pandemia, nell’ottobre del 2020 Suzanne si è esibita in diretta streaming dal Blue Note di New York. Per l’occasione ha riunito la formazione al completo di “An Evening of New York Songs and Stories”, suo ultimo album del 2019, e sale sul palco con l’abituale collaboratore Gerry Leonard alla chitarra, il bassista Jeff Allen e il tastierista Jason Hart.