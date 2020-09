Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Toots Hibber, front man dei Toots & the Maytals, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva in un ospedale giamaicano ed è in attesa del tampone per verificare la positiva’ al coronavirus.

Il ricovero del cantante 77enne è stato confermato dai suoi famigliari tramite una nota stampa. Toots Hibbert sembrerebbe non in pericolo di vita mostrando segni di miglioramento.