Ultimo: esce “Ti va di stare bene”, il suo nuovo singolo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ultimo annuncia il suo nuovo singolo “Ti va di stare bene”, disponibile da venerdì 28 ottobre.

Si tratta di una canzone dalle atmosfere pop rock, che si inserisce nel nuovo percorso discografico di Ultimo iniziato con “Vieni nel mio cuore”, brano già certificato disco di platino.

L’artista ha già collezionato 18 dischi d’oro e 53 dischi di platino, tra cui anche il disco d’oro per la collaborazione con Ed Sheeran per il singolo “2step”.

Sono già stati annunciati i nuovi appuntamenti live per il prossimo anno, compresi nel tour “Ultimo Stadi 2023: La favola continua…”.

La tournée partirà con una doppia data allo Stadio Olimpico di Roma il 7 e l’8 luglio per poi proseguire a Milano allo Stadio San Siro il 17 e 18 luglio.