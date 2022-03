Ultimo, partono i preparativi per il tour negli stadi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’estate 2022, dopo la conferma per gli eventi musicali dal vivo, vedrà il ritorno dal vivo di Ultimo, con una nuova tournée, che per il giovane artista è anche la prima negli stadi italiani. Il tour, a causa della pandemia, ha avuto diversi rinvii.

La data Zero è in programma il 5 giugno a Bibione; quindi, fino alla fine di luglio, i concerti toccheranno molti stadi italiani, facendo tappa anche due volte in diverse città. In particolare, Roma ospiterà un appuntamento speciale al Circo Massimo.

Alcune date sono già sold out, mentre altre lo diventeranno presto: “Saremo circa 600mila anime, ma un’unica voce”, ha anticipato Ultimo confermando che i preparativi per il tour sono ufficialmente iniziati.