Unica data italiana per i The 1975

I The 1975 annunciano la loro unica tappa italiana del loro tour “Still. At Their Very Best” che si terrà martedì 19 marzo 2024 al Mediolanum Forum di Milano. Si preannuncia da non perdere. I The 1975 non hanno solo fatto innamorare un’intera generazione con il loro rock intimo e sfacciato. Ma, con i loro testi, hanno toccato temi che vanno dal cambiamento climatico, alle relazioni, al nichilismo che cresce nei più giovani, fino al cybersex. Being Funny In A Foreign Language è stata la consacrazione definitiva per Healy & compagni: quinto album consecutivo. Nelle classifiche del Regno Unito, il lavoro è valso ai The 1975 l’incoronazione come Best Rock/Alternative Act ai Brit Awards 2023.