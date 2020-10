Withney Houston da record, per la terza volta è disco di diamante

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Anche dopo la sua tragica morte avvenuta nel 2012, Withney Houston è entrata nella leggenda. La cantante infatti ha conquistato il terzo disco di diamante, diventando la prima artista afro-americana nella storia a raggiungere questo primato.

Il suo secondo album “Withney” del 1987 ha venduto 10 milioni di copie ma questo non è l’unico record dell’artista. La Houston ha passato anche un altro traguardo, oltre un miliardo di visualizzazioni su YouTube per il singolo “I Will Always Love You”.