Si chiude la tre giorni di test a Sepang: Bagnaia il più veloce e sigla anche il record della pista

A Sepang in Malesia è andata in archivio la terza e conclusiva giornata di test per la MotoGp. A segnare il record del circuito uno scatenato Pecco Bagnaia che con la sua Ducati non solo chiude davanti a tutti, ma segna il nuovo record della pista fermando il cronometro sull’ 1’56″682 davanti alla Desmosedici del team Pramac di Jorge Martin (+0″172) e al compagno di squadra Enea Bastianini (+0″233). Quarto e sesto posto per la coppia di Gresini Racing rispettivamente con Alex e Marc Marquez.

I piloti sono scesi in pista ad un mese dall’avvio ufficiale del Motomondiale 2024. Fin dai primi giri è andato in scena un testa a testa tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, deciso a dare filo da torcere al principale rivale della scorsa stagione. Nel giro della prima ora, lo spagnolo porta a casa il tempo di 1’57″099, ma la risposta del due volte campione del Mondo non si fa attendere con un sonoro 1’56″682, nuovo record della pista. Il ducatista è così primo a fine giornata davanti all’iberico della Pramac, che successivamente riesce ad avvicinarsi, ma rimane comunque staccato di 172 millesimi di ritardo (1’56″854).

Ottime indicazioni, dunque, per Pecco, ma anche per il compagno di squadra Enea Bastianini che chiude con il terzo tempo (1’56″915), alle spalle di Jorge Martin. Good vibes anche per la Gresini Racing dei fratelli Marquez, che firmano il quarto e sesto crono. Alex è l’ultimo a scendere sotto il minuto e 57 secondi di prova (1’56″938), mentre incassa più di mezzo secondo Marc (+0″588). Nel mezzo, l’Aprilia di Espargaró. Chiudono nei primi 10 anche Di Giannantonio, Acosta, Mir e Binder rispettivamente settimo (+0″661), ottavo (+0″683), nono (+0″692) e decimo (+0″780).

Appena fuori dalla top ten quindi undicesimo Fabio Quartararo, davanti a Viñales, mentre Bezzecchi scivola addirittura alla posizione n.17. Il prossimo appuntamento per rifarsi è la due giorni di test a Losail in programma il 19 e il 20 febbraio, quindi il debutto in Qatar il prossimo 8 marzo.

Soddisfatto dunque Francesco Bagnaia: “Questo tempo è la conseguenza del lavoro fatto, gran parte di quello che abbiamo provato ha funzionato. Sul motore qualcosa si può ancora migliorare, ma la nuova moto in generale mi piace molto, soprattutto in frenata”. Poi sugli avversari ha aggiunto: “Martin è veloce, Bastianini è carico dopo un anno difficile ma siamo in tanti. Marquez? Non ci metterà molto ad arrivare davanti”