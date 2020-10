X Factor 2020: ecco chi sono i 12 concorrenti che andranno al live

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I giudici di X Factor hanno scelto le loro squadre che accederanno al live a partire dalla prossima settimana.

Le under donne di Hell Raton sono Mydrama, Casadilego e Cmqmartina. Manuel Agnelli, giudice delle band, ha scelto Little Pieces of Marmelade, Manitoba e Melancholia. Il team degli Over di Mika è composto da Eda Marì, N.A.I.P. e Vergo mentre gli under uomini, capitananti da Emma sono Blind, Blue Phelix e Santi.