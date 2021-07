Concerti: ecco le regole in vigore dal 6 agosto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Mario Draghi insieme al ministro della salute Speranza e alla ministra della giustizia Cartabia ha presentato le nuove regole anti Covid per i concerti che entreranno in vigore dal 6 agosto.

Concerti ed eventi culturali potranno essere organizzati in zona bianca e gialla e saranno accessibili con il Green Pass. Cambia anche il numero di spettatori che potranno partecipare agli eventi: in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5000 all’aperto e 2500 al chiuso. In zona gialla, invece, è previsto un tetto massimo di spettatori: 2500 all’aperto e 1000 al chiuso.