Aggressione in strada a SS Trinità: ricoverato un 20enne thienese. Indagine aperta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un faccia a faccia tra due giovani, avvenuto ieri nel tardo pomeriggio a Schio nel quartiere di Santissima Trinità, ha portato al ferimento con conseguenze serie di un ragazzo di 20 anni residente a Thiene. Si tratterebbe di un’aggressione, con motivazioni ignote all’origine, su cui i Carabinieri della Compagnia di Schio hanno attivato subito un’indagine e su cui si mantiene il dovuto riserbo nella fasi iniziali.

Quello che è certo, in base a quanto riferito da chi si trovava ieri dopo le 18 nei paraggi di via Maroncelli, una strada piuttosto isolata che porta alla cittadella degli studi e al Campus, è che due coetanei sono venuti alle mani. Un tra loro ha avuto la peggio, riportando delle riportato lesioni anche gravi, con le cure del pronto soccorso e le dimissioni con 45 giorni di prognosi.

La vittima del pestaggio è rimasta a terra sull’asfalto, nelle vicinanze di un capannone che ospita un’officina. Protagonisti della vicenda, aggredito e aggressore, pare siano entrambi dei maggiorenni, cittadini italiani “di seconda generazione”. Sul posto è intervenuta anche un’autoambulanza che non è certo passata inosservata all’ora di punta nel traffico della vicina via Santissima Trinità, oltre ai Carabinieri. Ai militari dell’Arma incaricati di investigare sul fatto di cronaca recente è toccato subito il compito di risalire all’identità e rintracciare chi ha mandato in ospedale il 20enne, per il quale oltre alle cure per le lesioni subito sono stati necessari accertamenti clinici.

Allo stato attuale non è noto se i due “litiganti” – cittadini italiani con origini straniere – si conoscessero già da prima del vis-à-vis di martedì tardo pomeriggio, così come si dovranno attendere gli esiti dell’indagine e il vaglio della Procura di Vicenza per saperne di più anche sull’origine del violento alterco che avrebbe poi scatenato la furia del picchiatore.