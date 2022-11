Armi da sparo e bastone con spada interna tenuti in casa. Arrestato un 40enne

Un uomo 40enne di Schio, cittadino straniero la cui nazionalità non resa finora nota, è stato arrestato mercoledì pomeriggio in seguito al blitz della Squadra Mobile di Vicenza, inviata al domicilio dalla Questura nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione del traffico di armi ed esplosivi.

In base alla indagini scaturite da fonti investigative, il sospetto consisteva nella possibile detenzione illecita di armi da parte di J.M. – le sole iniziali sono state diramate stamattina dal questore Paolo Sartori -, circostanza quindi comprovata dagli esiti della perquisizione domiciliare, avvenuta ieri.

Nell’abitazione dello scledense, regolare in Italia, sono state rinvenute munizioni per fucile e tre dispositivi da sparo, tutti posti sotto sequestro. Inoltre, al 40enne è stata sottratta un’arma da taglio tipica della tradizione orientale, inserita in un palo di legno comune da passeggio in apparenza – conosciuto in gergo come “bastone animato” – che si trasforma in una spada alla pressione di un apposito meccanismo.

L’unico inquilino dell’alloggio visitato mercoledì dai poliziotti della Questura berica non ha inteso giustificare il possesso degli oggetti atti ad offendere. Pertanto è scattata la denuncia con contestuale arresto in flagranza di reato, con l’accusa di detenzione abusiva di armi e

munizioni comuni da sparo. Concessi i domiciliari al termine del giudizio con rito per direttissima celebrato nella prima mattinata di oggi.