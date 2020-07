Forte temporale sull’Altovicentino: centro di Schio allagato (VIDEO). Danni ai negozi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un temporale breve ma intenso si è abbattuto nel tardo pomeriggio di oggi su tutta la provincia, con i vigili del fuoco chiamati su più fronti a interventi di soccorso in abitazioni per allagamenti d’acqua. In particolare a Schio la situazione si è rivelata particolarmente grave dopo un acquazzone violento poco prima delle 18, a tratti con tempesta di grandine, che ha provocato il formarsi di “corsi d’acqua” tra le vie del centro, con conseguenti disagi al traffico.

L’ondata di maltempo si è affievolita nel giro di una ventina di minuti dopo un diluvio che si è abbattuto con veemenza su Schio e la zona limitrofa, ma le nubi rimangono minacciose sui cieli dell’Altovicentino. Da una prima stima parla di 30/50 millimetri di pioggia caduta nell’arco di un’ora appena. Raffiche di vento, tuono e rovesci intensi di pioggia sono scesi in maniera copiosa, sorprendendo molti vicentini in viaggio dopo la giornata lavorativa.

In alcuni quartieri della città si lamentano guasti alla fornitura di energia elettrica. Secondo le prima indiscrezioni il “fiume d’acqua” avrebbe invaso le vie e alcune piazze centrali della città, provocando danni importanti a esercizi pubblici e negozi. Colpita in particolare l’area di via Pasubio tra la Fabbrica Alta e la sede di Poste Italiane, con acqua a scorrere dalla collina della Valletta incanalata verso il centro cittadino.