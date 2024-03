Furgone provoca incidente a catena con altri quattro veicoli. Tre feriti, due sono agenti della polizia locale

Grave incidente intorno alle 15.40 a Schio in via Maestri del Lavoro: cinque i veicoli coinvolti. Tre le persone ferite: due sono agenti della polizia locale.

Lo schianto è avvenuto all’altezza del depuratore: un furgone Caddy, che proveniva da Zanè ed era diretto verso Schio, per cause in corso di accertamento ha invaso, in leggera semicurva, la corsia opposta, planando su una piazzola di sosta dove era presente una pattuglia della polizia locale Alto Vicentino impegnata nel controllo di un automobilista.

Il mezzo ha travolto l’auto ferma per il controllo, che a sua volta ha investito i due agenti della polizia locale che stavano controllando l’auto appena fermata. L’auto è finita poi in mezzo alla strada, dove ha coinvolto altri due veicoli in transito.

Il bilancio finale è di cinque mezzi coinvolti e tre persone ferite. L’agente più grave ha riportato alcune fratture ed è stato portato in ambulanza all’ospedale di Santorso; ricoverato, ma con ferite più lievi, anche il secondo agente (accompagnato in pronto soccorso dai colleghi accorsi sul posto). Trasportato in ospedale anche l’automobilista che si trovava fuori dalla sua auto ferma al controllo. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Notizia in aggiornamento