Potenziato il servizio prenotazioni del Cup di Schio: aperte le “finestre” pomeridiane

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Lo sportello al pubblico del Cup di Schio, presso l’ex ospedale e ora Casa della Salute “De Lellis“, ha ricevuto il via libera al potenziamento delle fasce orarie di accesso. Attualmente aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12, da questa settimana sarà disponibile anche tutti i pomeriggi, sempre dal lunedì al venerdì, dalle 13.30 alle 15. Aggiunta anche una mezzora al mattino come estensione oraria, dalle 8.00 alle 12.30.

Un’importante potenziamento messo a punto dalla Direzione Amministrativa Territoriale, per un presidio che nei primi 9 mesi dell’anno ha registrato ben 20.599 accessi, con una media di oltre 107 al giorno; numeri che se confermati porteranno nel 2024 a superare i 27.400 accessi.

“Come azienda abbiamo investito nei servizi online e continueremo a farlo – spiega il Direttore dell’Ulss 7 Pedemontana Carlo Bramezza -, allo stesso tempo siamo consapevoli che esiste una fascia significativa di popolazione che preferisce ancora utilizzare gli sportelli fisici e anche a questi utenti dobbiamo garantire la migliore accessibilità ai servizi. Per questo motivo siamo orgogliosi oggi di annunciare questo significativo rafforzo, che è anche il risultato di una revisione organizzativa più ampia sulla base delle richieste manifestate dagli utenti in termini di accessi, ottimizzando allo stesso tempo le risorse disponibili”.

Proprio sugli aspetti organizzativi richiama l’attenzione il dottor Eddi Frezza, Direttore dei Servizi Sociosanitari della stessa azienda sanitaria territoriale: “Questo importante risultato è la dimostrazione che non stiamo tagliando servizi, ma al contrario l’Ulss 7 sta facendo tutto il possibile per potenziarli. In questa prospettiva, considerando il numero molto elevato di utenti che si rivolgono agli sportelli a Schio, ci è sembrato importante offrire la possibilità di accedervi anche nelle ore pomeridiane per quanti non possono al mattino”.