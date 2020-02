Tri-Schio, incetta di premi in Coppa Veneto. Conferma il trend ok, pure con i baby atleti

Tri-Schio lancia i suoi piccoli campioni del triathlon e balza al 4° posto tra le società del Veneto tra i baby e al 5° tra i senior, con tanto di premiazioni al Gala regionale svoltosi a gennaio a Monastier (Treviso), che ha insignito il club altovicentino di vari riconoscimenti e menzioni speciali. Si tratta in pratica della grande festa che chiude la stagione 2019, con atleti e associazioni presenti in una grande passerella. E con l’atleta simbolo di passione Valter De Rossi ha fare ancora una volta incetta di trofei.

Spicca il piazzamento di prestigio nella categoria Giovanissimi, riservata a triatleti junior dai 6 agli 11 anni, con il 4° posto alle spalle solo di tre solide quanto storiche realtà del Veneto, e su un totale di 18 club. Questo grazie al contributo del coach Nicola Retis, capace di infondere a fianco del divertimento che non deve mai mancare in questa fascia di età anche le opportune basi tecniche e tanto entusiasmo a compensare le fatiche.

Il sodalizio scledense, la cui denominazione completa è Cy Laser Triathlon Schio, ha voluto ringraziare pubblicamente i proprio mini atleti della sezione Trikids Viola, Serena, Margherita, Tommaso, Alessandro, Emil, Mattia, Nicola, Adele, Giona, Matteo, Riccardo e Giovanni, buona parte dei quali si potrebbero anche definire come “figli d’arte.

Per la giovane società Schio, in termini di affiliazione, il trend di crescita costante vale anche per i “grandi” della disciplina, vale a dire nel cosiddetto “Age Group”. Migliorata la graduatoria della stagione 2018 salendo fino a un pregevole e lodevole 5° posto assoluto, su una comitiva di ben 51 società a punti che fanno capo alla federazione Fitri.

RISULTATI. Nella sfera “individuale” sfilza di riconoscimenti e premi per i propri atleti, nei vari range d’età suddivisi per categorie. Per Paolo Maltauro (S3) e Valter De Rossi (M7) il 1° posto in classifica nella Coppa Veneto, proclamati vincitori dei rispettivi circuiti di gara e quindi campioni regionali. Poi i premi per gli “specialisti” del Triathlon Sprint – Sandra De Luca (M1) e ancora De Rossi, della versione invernale del Winter Triathlon – Roberta Peron (M3), Denise Rigo (M2), Davide Sossella (S2), Filippo Parini (S1) e i pluripremiati campioni assoluti Maltauro e De Rossi. Nel cross da citare Giulio Tamaro (S1), nell’Acquathlon ancora l’eclettico oltre che inossidabile De Rossi, fino ad arrivare al Triathlon Olimpico con Francesco Blandina (M1) e per l’ennesima volta il “campione senza età” di Chiuppano, una vera forza della natura, con la stessa coppia che appare anche nel Duathlon sprint insieme a Denis Vezzaro (M4).