In contromano in centro da ubriaco fradicio. 62enne aveva un tasso alcolico 8 volte oltre la soglia

Si era messo al volante della sua Jeep Renegade, anche se probabilmente non lo sarà più un futuro dopo la definitiva confisca, nonostante fosse ubriaco fradicio e prossimo alla soglia del coma etilico. Imboccando quindi una strada a senso unico del centro di Schio in contromano, mettendo in pericolo l’incolumità propria ma soprattutto quella altrui, in pieno giorno, alle 19.30 di sabato.

Fino ad accostare a fianco dell’oratorio dei Salesiani dopo aver trovato la via chiusa dai veicoli che sopraggiungevano dalla stazione ferroviaria, fino all’arrivo degli agenti di polizia locale che lo hanno definitivamente bloccato.

Protagonista di una vicenda ai limiti dell’inverosimile un 62enne vicentino, di cui non sono state rese note le generalità. Ora denunciato per guida in stato di ebbrezza, dopo che il test alcolemico ha “sentenziato” un valore-record di 4,30 grammi di alcol per litro, più di otto volte e mezza la soglia consentita per legge. Ad aggiungersi alla notifica che porterà l’uomo ad affrontare i provvedimenti di legge anche le sanzioni amministrative per il mancato rispetto del codice della strada.

Ad allertare il comando di polizia locale “Alto Vicentino di Schio” era stato un cittadino dopo essersi trovato di fronte il suv che circolava pericolosamente contromano in via San Giovanni Bosco, pieno centro della città. Due pattuglie, giunte a pochi istanti una dall’altra, hanno accertato che l’autovettura Jeep era arrivata da via Almerico Da Schio, svoltando a sinistra per immettersi in direzione vietata.

Gli agenti, una volta scesi dai due veicoli di ordinanza per verificare chi fosse il responsabile di una condotta così incosciente e pericolosa, si sono subito resi di conto di trovarsi di fronte a un soggetto in condizioni psicofiche alterate dall’alcol. Una volta preso in consegna il 62enne, lo hanno accompagnato poi a fatica al vicino comando di Schio in via Pasini dove è stato sottoposto al test. Oltre all’automatica confisca del veicolo, la patente di guida è stata immediatamente ritirata al 62enne, con decurtazione di 10 punti.