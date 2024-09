La Croce Rossa chiama a raccolta: al via il corso per diventare volontari

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Inizieranno il prossimo 30 settembre i corsi per diventare volontari di Croce Rossa, con il Comitato di Schio a promuoverne l’operatività al fine di ampliare l’organico di un sodalizio strategico per il territorio e per la collettività. Stasera invece, mercoledì 25 settembre alle 20.30 nei locali del Faber Box, l’incontro informativo aperto agli interessati.

Una storia lunga oltre 160 anni quella della Croce Rossa, organizzazione di volontariato che ha per scopo l’assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto: un’associazione di alto rilievo, posta sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, operativa anche nell’Alto Vicentino dal 1886 anno in cui fu appunto inaugurato il comitato scledense. Un nucleo particolarmente attivo quello con sede presso il vecchio ospedale in Via San Camillo de Lellis, partecipe nei momenti di socialità e di piazza con tante iniziative volte al benessere della persona e alle buone pratiche: particolarmente apprezzata quella recentemente promossa sulla sicurezza stradale, curata dai volontari più giovani del gruppo. E nel weekend scorso, l’intera associazione è tornata in Piazza Falcone Borsellino stavolta con un villaggio vero e proprio ed una serie di iniziative di prevenzione e di socialità: al culmine della due giorni, l’inaugurazione di un nuovo mezzo attrezzato a disposizione dei volontari.

Tante quindi le motivazioni per avvicinarsi a questa realtà così preziosa e radicata nelle comunità di tanti paesi nel mondo: nell’appuntamento di stasera, tutti i dettagli per entrare a far parte di una grande famiglia, toccando con mano l’operatività dell’associazione e, per chi vorrà, addentrandosi attraverso un corso dedicato ad un cammino di crescita personale e di formazione utile ben oltre i confini del sodalizio.