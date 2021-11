La scledense Maria Teresa Nardello fra gli insigniti da Mattarella per l’impegno civile

Fra i 33 eroi civili che saranno insigniti di diverse onorificenze dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella quest’anno c’è anche la scledense Maria Teresa Nardello, da quasi vent’anni attiva in Sierra Leone con progetti di istruzione per bambini e bambine. La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà al Palazzo del Quirinale il 29 novembre alle ore 11.

La notizia delle onorificenze del Quirinale è stata diffusa dal Quirinale in tarda mattinata. La professoressa in pensione, che oggi ha 77 anni, quel giorno diventerà così Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana “per la sua preziosa opera di promozione e tutela del diritto all’istruzione per i bambini in Sierra Leone”.

Nella nota della Presidenza della Repubblica si spiega: “Pensionata, ha insegnato lettere nella scuola media di Marano Vicentino e di Schio. Da 18 anni vive a Lakka, periferia di Freetown, capitale della Sierra Leone, dove già Padre Giuseppe “Bepi” Berton, suo conterraneo, missionario saveriano in Sierra Leone dal 1971, aveva operato a favore di disabili, bambini-soldato, orfani e famiglie che non potevano tornare nei villaggi distrutti. Nel 2011, con l’aiuto di molti benefattori vicentini, ha fondato la St. Catherine School (dal nome di sua madre) per bambini dai 3 ai 12 anni, e l’associazione Carry, riconosciuta dalle autorità della Sierra Leone, che accolgono anche alunni con problemi psico-fisici e sostengono economicamente i figli di famiglie bisognose”.

Le 33 onorificenze al Merito della Repubblica Italiana sono conferite dal Presidente Mattarella, motu proprio, ad altrettante cittadine e cittadini “che si sono distinti per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l’attività in favore dell’inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità, del diritto alla salute e dei diritti dell’infanzia”. Il Capo dello Stato ha così individuato, tra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, “alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani”. Fra gli altri insigniti ci sono, oltre a Maria Teresa Nardello, il 91enne che offrì la sua dose di vaccino anti Covid, la carabiniera che salvò una madre di tre figli dal suicidio, la madre di un disabile, l’ex portiere dell’Inter.

A Maria Teresa Nardello, amica di Eco Vicentino e nostra ospite recentemente in radio, le congratulazioni di tutta la redazione e lo staff della nostra testata. A chi volesse sostenerla, ricordiamo il suo nuovo progetto: aiutare i suoi “bambini e bambine” diventati adulti, a proseguire gli studi alle superiori e all’università.