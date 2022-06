Cade dalla scala mentre raccoglie ciliegie e sbatte la testa. E’ grave in ospedale

Ha riportato un trauma cranico grave l’anziana persona di 76 anni che martedì pomeriggio è stata soccorsa nelle campagne di Malo, in seguito alla caduta da una scala mentre era in corso la raccolta delle ciliegie in un frutteto poco lontano da località Redentore. A rimanere a terra dopo il volo di alcuni metri è stato A.G., maladense in pensione, intorno alle 18 di martedì soccorso da un vicino nella vasta area di campagna tra San Tomio e Villaverla.

Quest’ultimo ha chiamato il 118 consentendo l’invio rapido di un’ambulanza e si è prestato nel primo aiuto insieme ad altre persone di passaggio nella zona di via Ca’ Crosara, proprio nei pressi dell’azienda agricola di famiglia di cui il ferito è proprio il titolare.

L’uomo avrebbe battuto la testa con violenza, subendo un trauma cranico importante ma i soccorritori del Suem 118 sono riusciti a stabilizzarlo e trasportarlo – in codice rosso – direttamente all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Al momento del ricovero, l’altro ieri, le sue condizioni erano gravi e la prognosi riservata. Nel luogo dell’incidente sono giunti subito i familiari della vittima della caduta, tra cui il figlio che lavora a stretto contatto nella stessa attività.

Tutti i parenti pregano in queste ore affinché la situazione di salute non facile del proprio congiunto possa migliorare, confidando nella forte tempra dell’imprenditore agroalimentare maladense, persona conosciuta e stimata a Malo e nell’Altovicentino.